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Пожарные несколько часов тушили крупный пожар в Приозерском районе

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В селе Кривко, расположенном в Приозерском районе, произошло возгорание одного из частых домов. Впоследствии пожар удалось потушить только через неско

В селе Кривко, расположенном в Приозерском районе, произошло возгорание одного из частых домов. Впоследствии пожар удалось потушить только через несколько часов.

Инцидент случился вчера, 9 ноября, на улице Цветочной примерно в четыре часа дня. Получив сообщение о пожаре, к дому выехали 2 единицы специальной техники и 8 работников служб спасения. Прибыв на нужное место, пожарные заметили, что огонь уже успел охватить территорию площадью 100 квадратных метров.

Пламя оказалось настолько сильным, что побороть его пожарные смогли лишь к восьми часам вечера, то есть на тушение огня у них ушло около четырех часов. Сведений о пострадавших пока что нет. Неизвестно также, из-за чего возникло возгорание.

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