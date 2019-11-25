Полицейский в Екатеринбурге застрелил подозреваемого при задержании

Работник ППС в Екатеринбурге застрелил молодого человека, который попытался отобрать у него пистолет во время задержания.

Данное происшествие случилось вчера, 24 ноября, примерно в шесть часов утра на улице Халтурина. Полицейские задержали 28-летнего парня, подозреваемого в хранении наркотиков. Сначала он отказался от прохождения медосмотра, а потом попробовал убежать от правоохранителей.

Молодого человека догнал один из полицейских. Затем между ними началась потасовка, при которой подозреваемый пробовал завладеть пистолетом стража правопорядка. Работник полиции вначале выстрелил в воздух, чтобы предупредить нападавшего, но тот продолжил оказывать сопротивление. После этого страж правопорядка сделал второй выстрел, убив мужчину.