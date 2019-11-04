Подросток скончался на вечеринке в Перми

В одном из жилых домов Перми в минувшую субботу, 2 ноября, прошла вечеринка, на которой отравились трое подростков, причем один из них, к сожалению, скончался.

В Управлении СК РФ по региону сообщили о начале проверки по факту смерти 16-летнего юноши. На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов не нашли никаких следов насильственных действий по отношению к парню. В настоящее время следователи ждут заключения судебно-медицинской экспертизы.

Двух других отравившихся подростков доставили в отделении токсикологии. Состояние одного из них оценивается врачами как очень тяжелое. На данный момент неизвестно, чем именно отравились молодые люди на вечеринке.