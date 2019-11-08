Под Воронежем МЧС в течение нескольких часов тушили природный пожар

В Воронежской области неподалёку от посёлка Тимирязево 7 ноября загорелись камыш и сухая трава.

Возгорание произошло в отдалении от жилых домов — примерно на расстоянии в 1,5 километра, поэтому угроза для жителей отсутствовала. Тем не менее, они весьма обеспокоились, что неудивительно, учитывая достаточно немалые масштабы возгорания.

Как сообщается, к ликвидации огня сотрудники МЧС приступили около 13 часов дня. Добраться до очагов возгорания было достаточно непросто, так как они находились на болотах и заливных лугах. Воду для тушения огня приходилось подвозить на специальных машинах.

Всего на ликвидацию возгорания ушло более шести часов. Отмечается, что никто не пострадал.

Причина начала пожара неизвестна, но, скорее всего, это был человеческий фактор.