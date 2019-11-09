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Под Курском водитель насмерть сбил женщину с коляской

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В Курской области водитель сбил передвигавшуюся по краю дороги женщину вместе с коляской. Инцидент произошёл 8 ноября около шести часов вечера в селе

В Курской области водитель сбил передвигавшуюся по краю дороги женщину вместе с коляской.

Инцидент произошёл 8 ноября около шести часов вечера в селе Возы. Женщина с коляской с четырёхлетним ребёнком, как сообщается, передвигалась по краю дороги в попутном направлении.

От столкновения потерпевшая получила сильные травмы и по пути следования в больницу скончалась. Коляску откинуло на обочину, пострадавший ребёнок был доставлен в детскую больницу. Виновник аварии место инцидента покинул.

Вскоре правоохранительным органам удалось выяснить его личность, водителем оказался 29-летний мужчина. В настоящее время он задержан, выясняются обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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