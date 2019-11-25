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Певица пришла на American Music Awards 2019 в пиджаке на голое тело

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Сиара, популярная модель и исполнительница из США, появилась на ежегодном мероприятии American Music Awards в расстегнутом пиджаке, надетом на голое т

Сиара, популярная модель и исполнительница из США, появилась на ежегодном мероприятии American Music Awards в расстегнутом пиджаке, надетом на голое тело.

На появившихся в Интернете фотографиях можно увидеть, как певица позирует перед камерами в оверсайз-блейзере синего цвета, под которым отсутствует бюстгальтер. Она также надела на себя брюки такого же оттенка, скрывающие обувь. На шее звезды висело большое ожерелье, выполненное в амазонском стиле.

Напоминаем, что церемония награждения прошла вчера, 24 ноября, в американском городе Лос-Анджелес. В рамках нее выбираются лучшие исполнители уходящего года. Это мероприятие каждый год посещают различные американские знаменитости.

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