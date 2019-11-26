Певица Нюша опубликовала редкое фото с большим животом

Певица Нюша озадачила некоторых поклонников своей новой публикацией, на которой предстала на последних месяцах беременности вместе со своей мамой.

Нюша стала мамой немногим более года назад, поэтому так скоро пополнения в семье никто из поклонников не ожидал. Тем более что совсем недавно певица позировала безо всякого намёка на живот. Тем не менее, некоторые подписчики начали осторожно поздравлять Нюшу с пополнением.

Однако дело разрешилось просто — фотография оказалась архивной, снятой, когда Нюша была впервые беременна. Опубликовать снимок певица решила в честь Дня матери, отмечаемого 24 ноября. В подписи к публикации Нюша выражает благодарность Вселенной за свою маму и признаётся ей в любви.

В комментариях поклонники начали сравнивать мать и дочь, а также сделали им множество комплиментов.