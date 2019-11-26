Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Первый канал вырезал из телеэфира шутку Светлакова о Гусмане

Дата:
Есть видео
Сергей Исаев, бывший руководитель команды КВН «Уральские пельмени», рассказал об удалении из эфира Первого канала шутки о Юлии Гусмане, произнесенной

Сергей Исаев, бывший руководитель команды КВН «Уральские пельмени», рассказал об удалении из эфира Первого канала шутки о Юлии Гусмане, произнесенной Сергеем Светлаковым.

Согласно его словам, шутка была подготовлена для встречи выпускников Клуба веселых и находчивых. В ней команда шуточно реагирует на низкую оценку, полученную от Гусмана. Исаев отметил, что пока не станет раскрывать суть шутки, так как зрители смогут увидеть ее чуть позднее после публикации отдельного видеоряда, не вошедшего в эфир.

Нарезка из удаленных сцен появится в социальных сетях и на официальном портале КВН. Исаев отметил, что шутка о Гусмане была убрана не из-за цензуры, а по причине банальной нехватки эфирного времени.Первый канал вырезал из телеэфира шутку Светлакова о Гусмане

Новости по теме:

  1. София Ротару примет участие в «Песне года», несмотря на травлю
  2. Обвиняемая в краже 20 млн рублей кассирша банка встретит Новый год в СИЗО
  3. В Подмосковье на этой неделе пройдет ледяной дождь

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сочи в результате взрыва в частном доме погиб человек и пострадали трое детей

Стивен Хокинг опасается возможного геноцида человечества

«Я боюсь, что это может повториться»: пережившие Холокост уроженцы Германии размышляют о сегодняшнем антисемитизме

Видео: фанатка с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время концерта

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках