Первый канал вырезал из телеэфира шутку Светлакова о Гусмане

Сергей Исаев, бывший руководитель команды КВН «Уральские пельмени», рассказал об удалении из эфира Первого канала шутки о Юлии Гусмане, произнесенной Сергеем Светлаковым.

Согласно его словам, шутка была подготовлена для встречи выпускников Клуба веселых и находчивых. В ней команда шуточно реагирует на низкую оценку, полученную от Гусмана. Исаев отметил, что пока не станет раскрывать суть шутки, так как зрители смогут увидеть ее чуть позднее после публикации отдельного видеоряда, не вошедшего в эфир.

Нарезка из удаленных сцен появится в социальных сетях и на официальном портале КВН. Исаев отметил, что шутка о Гусмане была убрана не из-за цензуры, а по причине банальной нехватки эфирного времени.