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Основатель Group-IB обстрелял таксистов в центре Москвы

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Илья Сачков, глава Group-IB, объяснил причину обстрела работников такси в центральном районе столицы России. Согласно словам гендиректора компании по

Илья Сачков, глава Group-IB, объяснил причину обстрела работников такси в центральном районе столицы России.

Согласно словам гендиректора компании по предотвращению кибератак, конфликт возник из-за того, что таксисты постоянно создавали пробку рядом с отелем Four Seasons. Он подошел к водителям и попросил их уехать, однако один из них сразу же начал угрожать ему, а потом набросился на него с кулаками. Сачков сразу же распылил в его направлении газ. Затем в ситуацию решили вмешаться сотрудники полиции. Руководитель Group-IB отметил, что написал заявление на работника службы такси.

Ранее к полицейским обратился таксист, который сообщил о том, что на него напали с применением газового пистолета. Он отметил, что к нему подошел неизвестный мужчина и начал требовать, чтобы он немедленно убрался. Когда водитель отметил, что не может этого сделать из-за затора, тот толкнул его, а потом использовал на нем газ.

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