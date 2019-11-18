Ольгу Серябкину раскритиковали за голое фото в Сети

Российскую певицу Ольгу Серябкину подвергли критике за фотографию, на которой она изображена в «образе Евы». Фото опубликовано на страничке звезды в «Инстаграме».

Однако пользователи ругают исполнительницу не за распущенность, а за то, что кадр получился крайне неудачным. Мужской половине подписчиков не понравилось, что снимок обрывается на половине, а самые интересные места девушки спрятаны густыми волосами. Поклонники отметили, что артистка выглядит гораздо лучше, когда ее волосы уложены назад.

Некоторые комментаторы заявили, что у Серябкиной появился животик. Они сразу же предположили, что певица находится в положении и в следующем году у нее родится ребенок. Исполнительница никак не прокомментировала данные предположения.