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Ольгу Серябкину раскритиковали за голое фото в Сети

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Российскую певицу Ольгу Серябкину подвергли критике за фотографию, на которой она изображена в «образе Евы». Фото опубликовано на страничке звезды в «

Российскую певицу Ольгу Серябкину подвергли критике за фотографию, на которой она изображена в «образе Евы». Фото опубликовано на страничке звезды в «Инстаграме».

Однако пользователи ругают исполнительницу не за распущенность, а за то, что кадр получился крайне неудачным. Мужской половине подписчиков не понравилось, что снимок обрывается на половине, а самые интересные места девушки спрятаны густыми волосами. Поклонники отметили, что артистка выглядит гораздо лучше, когда ее волосы уложены назад.

Некоторые комментаторы заявили, что у Серябкиной появился животик. Они сразу же предположили, что певица находится в положении и в следующем году у нее родится ребенок. Исполнительница никак не прокомментировала данные предположения.

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