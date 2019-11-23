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Ольга Бузова, снявшаяся на фоне Исаакиевского собора в трусах, возмутила подписчиков

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Ольга Бузова вызвала критику своих подписчиков одной из последних публикаций в Instagram. Бузова посетила Санкт-Петербург с прощальным концертом. На ф

Ольга Бузова вызвала критику своих подписчиков одной из последних публикаций в Instagram.

Бузова посетила Санкт-Петербург с прощальным концертом. На фото Ольга стоит в одном нижнем белье на фоне городских достопримечательностей. Так, на заднем плане угадывается Исаакиевский собор.

Правда, не удалось точно установить, где именно фотографировалась Бузова — на набережной или из гостиничного номера. В самой публикации указан лишь город, без конкретного места.

Фото Бузовой в одних трусах в центе Санкт-Петербурга оскорбило подписчиков, которые посчитали снимок неприличным и постыдным. Своё негодование пользователи Сети поспешили высказать в комментариях.

Впрочем, певица собрала и множество комплиментов своей фигуре. А вот на то, что Ольга стоит практически раздетая на улице в далеко не самую тёплую погоду, внимание практически никто не обратил.

Ольга Бузова, снявшаяся на фоне Исаакиевского собора в трусах, возмутила подписчиков

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