Олег Ляшко устроил драку с депутатом Рады

В аэропорту «Борисполь» в Киеве подрались депутат от партии «Слуга народа» Андрей Герус и бывший депутат, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко.

О произошедшем рассказал Ляшко, опубликовав пост в Facebook и приложив видеозапись случившегося. Как он рассказал в публикации, он заметил в аэропорту Геруса, и вступил с ним в словесную перепалку. Затем, когда Герусу нечем было дальше аргументировать свою позицию, он начал драку. Претензией Ляшко является открытие с 1 октября импорта электроэнергии из России, которой и поспособствовал депутат.

Затем Герус в Facebook написал, что Ляшко ожидал его для провокации. Депутат также выложил фото, где он запечатлён после драки, с разорванной рубашкой.

Позже на YouTube была выложено видео фрагмента произошедшего конфликта.