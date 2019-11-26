Нурмагомедов подписал контракт на поединок с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов, обладатель чемпионского пояса UFC из РФ, оставил свою подпись на контракте, согласно которому он должен будет сразиться с американским бойцом Тони Фергюсоном.

Поединок между россиянином и американцем должен будет пройти в Нью-Йорке 18 апреля следующего года. Он станет главным событием предстоящего турнира организации. Изначально оба бойца должны были встретиться друг с другом на октагоне еще в 2015 году. Потом они начали назначать бой каждый год, но он постоянно отменялся из-за одной из сторон.

Российский спортсмен успел уже два раза защитить свой чемпионский титул. Всего за свою профессиональную карьеру он провел 28 боев, причем ни разу не проиграл. Фергюсон тоже участвовал в 28 поединках, однако 3 из них закончились его поражением.