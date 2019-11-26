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Новокаледонские вороны продемонстрировали способность к самоконтролю как у детей

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Новокаледонские вороны успешно прошли когнитивный тест, продемонстрировав способности к самоконтролю. Тест представляет собой адаптированный «Стэ

Новокаледонские вороны успешно прошли когнитивный тест, продемонстрировав способности к самоконтролю.

Тест представляет собой адаптированный «Стэнфордский зефирный тест», в котором детям предлагали зефир, и давали выбор: если они не съедят угощение в течение 15-ти минут, то получат ещё один зефир. Согласно результатам, те дети, которые ждали необходимое время, в будущем показывали более высокие результаты в учёбе.

Для ворон эксперимент был видоизменён — им создали аппарат с вращающимся лотком и двумя лакомствами. Одно угощение можно получить сразу, другое, получше или побольше — спустя время. Одно если они склёвывали первое лакомство, то лучшую награду уже не получали. При этом угощения были накрыты прозрачной тарелкой.

Также в эксперименте были задействованы дети, которым угощение заменили на яркие наклейки, на аналогичных условиях.

В исследовании приняли участие 9 диких ворон и 61 ребёнок возрастом от 3 до 5 лет. Все они продемонстрировали способность дожидаться более интересного вознаграждения. Правда, когда эксперимент слегка изменили и сделали так, что награду больше не было видно, терпение ворон значительно снизилось, в то время как у детей результаты не изменились.

Предполагается, что это связано с тем, что птицы опасались учёных и не приближались к ним. Из-за этого они не могли видеть, что именно им предлагается в угощение, и не знали, стоит ли ждать скрытой награды.

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