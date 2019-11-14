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Не арестовавшим «петрозаводского маньяка» полицейским грозит 7 лет тюрьмы

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Сотрудники полиции, не арестовавшие «петрозаводского маньяка», скоро предстанут перед судом, где их могут приговорить к семи годам тюрьмы. Следователи

Сотрудники полиции, не арестовавшие «петрозаводского маньяка», скоро предстанут перед судом, где их могут приговорить к семи годам тюрьмы.

Следователи отмечают, что в прошлом году из-за халатного отношения обвиняемых к своим обязанностям погибли два человека, а один получил тяжкий вред здоровью. Летом 2018 года после избиения тридцатилетнего жителя Петрозаводска работники правоохранительных органов не стали возбуждать уголовное дело и задерживать подозреваемого – Антона Ипатова.

Осенью того же года преступник набросился на несовершеннолетнюю знакомую и нанес ей два удара ножом, пригрозив убить, если она кому-либо расскажет о случившемся. Через несколько дней после этого события Ипатов, находясь в нетрезвом состоянии, убил незнакомую девушку. На следующий день он напал на еще одну жительницу Петрозаводска, нанеся ей 10 ударов ножом. Женщина скончалась от полученных ран. Только после этого полицейские задержали мужчину.

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