Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года

Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.

Сорокалетний певец заявил, что ему очень льстит получение этого титула, однако он не уверен, что заслуживает его. Музыкант добавил, что теперь за всеми его действиями начнут пристально наблюдать журналисты, проверяя его сексуальность. Супруга исполнителя – киноактриса Кристин Тейген – обновила свой статус в «Твиттере», отметив, что «спит с самым сексуальным мужчиной».

Напоминаем, что в прошлом году данного титула удостоился Идрис Эльба, британский актер. Он отметил, что вначале не поверил в это, а затем посмотрел на себя в зеркало и понял, что действительно выглядит весьма неплохо.