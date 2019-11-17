Найт нокаутировал Лобова на турнире по кулачным боям

Артему Лобову, ирландскому бойцу MMA, не удалось одолеть уроженца США Джейсона Найта в рамках турнира Bare Knuckle FC9.

Поединок между ирландцем и американцем состоялся в городе Билокси (США) и стал главным событием чемпионата. Он закончился на 5-м раунде – Лобов потерпел поражение техническим нокаутом. В определенный момент он рухнул на колени, а затем не сумел продолжить бой, так как у него возникли проблемы с глазом.

Следует отметить, что это столкновение является уже вторым по счету в серии противостояний между Лобовым и Найтом. В первом бою победу одержал ирландский спортсмен. В результате сейчас они имеют ничейный счет. Боец из Соединенных Штатов отметил, что не против провести третий поединок с ирландцем.