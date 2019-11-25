На Первом канале посмеялись над аварийной посадкой самолета в кукурузном поле

Аварийная посадка пассажирского лайнера «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Московской области была высмеяна на Первом канале в рамках передачи КВН.

Во время одного из номеров Сергей Светлаков, известный комик и актер, показал, как жители Урала знакомятся с девушками. Он назвал себя пилотом «Уральских авиалиний», отметив, что по любому посадит на кукурузу. Его шутка мгновенно вызвала бурные аплодисменты среди зрителей.

Напоминаем, что в середине августа текущего года летчикам пришлось посадить самолет, летевший в Симферополь, на кукурузное поле, так как в оба двигателя авиалайнера попали птицы. Благодаря их мастерству и опыту ни один из пассажиров или членов экипажа не погиб. Незначительно пострадали около семидесяти человек.