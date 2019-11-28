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На испытания передан первый модернизированный Ту-160М

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В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубок

В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию.

Согласно словам собеседника информационного агентства, сегодня, 28 ноября, сотрудники тестовой станции получили в свое распоряжение значительно усовершенствованный стратегический бомбардировщик. В скором времени они начнут проведение его заводских испытаний.

После того как специалисты завершат все наземные тесты, они начнут проведение летных испытаний. Неизвестно, как долго продлится тестирование этого боевого самолета, однако он должен будет поступить на вооружение российской армии уже в 2021 году.

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