В Интернете был размещен фотоснимок, на котором можно увидеть истребитель F-18 ВМС США с отметкой о сбитом боевом самолете серии «Су».

Данное фото указывает на то, что именно этот истребитель участвовал в уничтожении Су-22, принадлежавшего военно-воздушным силам Сирии. Этот инцидент произошел около двух лет назад в ходе нанесения авиаударов по Сирийским демократическим силам, являющимся союзниками Соединенных Штатов.

Однако военные эксперты считают, что подбитие F-18 сирийского воздушного судна не является большим достижением или демонстрацией силы, так как американский истребитель опережал соперника на целое поколение.