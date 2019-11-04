На Алтае девочку заподозрили в краже и заставили раздеться в магазине

В конце октября девочку, гулявшую по одной из торговых точек Горно-Алтайска, заподозрили в краже косметики и заставили снять с себя одежду прямо в магазине.

По словам матери пострадавшей, когда ее дочка направлялась к выходу, внезапно запищала магнитная рамка. Работницы магазина, которые, судя по внешнему виду, не являлись охранниками, задержали девочку и предложили снять куртку. Потом они обыскали ее сумочку. Не найдя никаких ворованных вещей, они отвели ребенка в укромный уголок и заставили снять бюстгальтер. Все это случилось на глазах других посетителей торгового павильона.

Когда женщины закончили обыск, они отпустили девочку. Мать ребенка позднее обратилась в правоохранительные органы. В СК РФ по региону сообщили, что в магазине уже началась проверка. По словам юристов, работницы магазина не имели никакого права досматривать ребенка без присутствия его родителей. Если их вину докажут, то им грозит уголовное дело за превышение своих полномочий.