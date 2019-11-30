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Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию ради гастролей

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Татьяна Навка 30 ноября отправилась в Минск на гастроли своего ледового шоу. Об этом она сообщила в своём Instagram. Супруг актрисы Анастасии Заворотн

Татьяна Навка 30 ноября отправилась в Минск на гастроли своего ледового шоу. Об этом она сообщила в своём Instagram.

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев также отправился вместе с Навкой — он задействован в главной роли. Кроме них, в шоу примут участие и другие звёзды фигурного катания.

Семья Заворотнюк очень мало сообщает о здоровье актрисы, лишь признала, что действительно есть проблема и Анастасия сейчас проходит курс лечения. Из-за этого многие её поклонники переживают, что расставание с мужем может негативно повлиять на её состояние. Кроме того, уже известно, что это зимой у Чернышева уже составлено расписание на несколько выступлений.

Но одна Заворотнюк не останется — её будут навещать мать и дочь, и другие близкие люди. Отмечается, что именно они на странице актрисы первыми поздравили Чернышева и Навку и пожелали им вдохновения и гладкого льда.

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