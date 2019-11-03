Московские врачи помогли ребенку, которому мать пыталась выколоть глаза

Медикам из столицы России удалось помочь малолетнему ребенку из Хакасии, которому мать попыталась выколоть глаза после конфликта с супругом.

Врачи спасли один глаз младенцу. Второй был заменен имплантом. На операцию ушло несколько часов. Специалисты задействовали инновационные методы и оборудование в сфере офтальмологии. Они смогли собрать уцелевший глаз по сохранившимся частичкам. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное.

Напоминаем, что в конце прошлого месяца 36-летняя женщина из Таштыпа заподозрила своего мужа в измене. После громкой ссоры она решила отомстить супругу, выколов глаза их 5-месячному ребенку.