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Московские врачи помогли ребенку, которому мать пыталась выколоть глаза

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Медикам из столицы России удалось помочь малолетнему ребенку из Хакасии, которому мать попыталась выколоть глаза после конфликта с супругом. Врачи спа

Медикам из столицы России удалось помочь малолетнему ребенку из Хакасии, которому мать попыталась выколоть глаза после конфликта с супругом.

Врачи спасли один глаз младенцу. Второй был заменен имплантом. На операцию ушло несколько часов. Специалисты задействовали инновационные методы и оборудование в сфере офтальмологии. Они смогли собрать уцелевший глаз по сохранившимся частичкам. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное.

Напоминаем, что в конце прошлого месяца 36-летняя женщина из Таштыпа заподозрила своего мужа в измене. После громкой ссоры она решила отомстить супругу, выколов глаза их 5-месячному ребенку.

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