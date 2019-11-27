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Молодая пара найдена мертвой в автомобиле под Петербургом

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Вчера, 26 ноября, в Ленобласти в салоне машины были найдены застывшие тела двух молодых людей без признаков жизни. Жители Сяськелева обратили внимание

Вчера, 26 ноября, в Ленобласти в салоне машины были найдены застывшие тела двух молодых людей без признаков жизни.

Жители Сяськелева обратили внимание на странное транспортное средство, стоявшее с включенным аварийным сигналом прямо под дорожным знаком с наименованием населенного пункта. Внутри они нашли парня и девушку, предположительно умерших от обморожения. На коленях мужчины лежал смартфон, а его спутница сидела на полуоткинутом кресле.

Приехавшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов нашли в авто бутылку с незамерзшей жидкостью и паспорт умершей девушки. Оказалось, что на момент смерти ей было 22 года. Внешний осмотр тел не указал на насильственный характер смерти. Требуется проведение более тщательной медицинской экспертизы.

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