Модные вязаные вещи

Вязаные вещи не утратили свою актуальность. Такая одежда является стильной, оригинальной и практичной, несмотря на сложность ухода в некоторых случаях, многие женщины дополняют ими свой гардероб не только зимой.

Существуют различные интерпретации вязаной одежды, многие дизайнеры постоянно включают в свои коллекции интересные модели.

Классической частью вязаного гардероба являются свитера, кофты, шарфы, водолазки, джемперы. Различные фасоны, цвета и ткани могут дополнить любой образ. Обратите свое внимание на кардиганы и жакеты, которые за последние годы набирают популярность. Кардиганы могут быть связаны из различных материалов и носят их как в холодное время года, так и в теплое, в зависимости от ткани. Обычно для вязаных вещей используют мохеровую ткань или трикотаж, особую ценность имеют изделия из мягкой шерсти ангоры. Большим спросом пользуются кардиганы, связанные вручную крупной вязкой из грубой пряжи различных ярких цветов. Вязаные жакеты являются альтернативой жаккардовым.

В холодное время года модниц спасают связанные мастерицами или машинками костюмы, платья и юбки, которые не дадут замерзнуть и выглядят очень стильно. Удлиненная юбка карандаш, миди или трапеция подойдут для любой фигуры. Теплые вязаные платья красиво сочетать с плотными колготками и ботинками. А костюмы с кроссовками.

Различные вязаные аксессуары являются однозначным трендом коллекций последних лет. Пользуются популярностью как классические вещи – шапки, береты, варежки, так и современные – шапки-тюрбаны, шарфы-хомуты и перчатки без пальцев. Ещё не потеряли актуальности теплые гетры, их можно носить с ботинками, ботильонами и сапогами. Гетры можно подобрать как однотонные, так и разноцветные, с различной отделкой, например, шнуровкой или рюшами.

Также стоит заострить внимание на отдельных элементах отделки вещей, это могут быть различные орнаменты, кружева, узоры, рисунки, косы, бахрома, рюши, полоски и т.д.

Не выходят из моды летние вязаные вещи. Для прогулки в жаркую погоду отлично подойдёт легкое вязаное платье, которое можно дополнить ковбойскими сапогами или сандалиями. К такому образу подойдёт соломенная шляпа и сумка на пояс. Длинное полупрозрачное вязаное платье подойдет для фотосессии или для различных мероприятий на отдыхе.

Одной из модных тенденций летнего гардероба является пляжная туника, она должна иметься в гардеробе у каждой любительницы путешествий. Она отлично сочетается с любыми купальниками и шляпой с широкими полями.

В пляжную моду вошли вязаные купальники, которые пестрят своим разнообразием, есть слитные купальники, бикини, модели с шортиками, стрингами, на бретельках и на завязках, монокини. Какую бы модель вязаного купальника вы не выбрали, она будет уникальной и стильной.