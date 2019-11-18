Медведева станцевала на льду под песню Билли Айлиш

Евгения Медведева, фигуристка из РФ, в ходе этапа Гран-при в России станцевала на льду под композицию Билли Айлиш, известной певицы из Соединенных Штатов. Видео доступно по ссылке.

Российская спортсменка решила показать зрителям и жюри свою новейшую программу, которая была поставлена хореографом из Канады Джоуи Расселом. В качестве наряда россиянка использовала костюм, внешне похожий на смирительную рубашку. В итоге Медведева получила за выступление почти 226 баллов – это личный рекорд для фигуристки.

Впрочем, первое место ей завоевать не удалось, так как ее обошла соотечественница Александра Трусова. Напоминаем, что в настоящее время Медведева тренируется в Торонто (Канада). Она собирается проводить здесь тренировки до конца своей карьеры.