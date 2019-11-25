Медведев уволил главу российского мусорного оператора

Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор».

Данная организация была создана в начале текущего года по указу российского лидера Владимира Путина. Ее основная задача заключается в реализации нацпроекта «Экология». Она также направлена на координирование государственной политики по отношению к сбору и утилизации коммунальных отходов.

С помощью этого оператора планируется также привлечь инвесторов для реализации масштабных проектов по утилизации мусора и его превращению во вторсырье. Буцаев стал гендиректор компании в феврале 2019 года. Ранее он возглавлял «Роснано».