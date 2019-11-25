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Медведев уволил главу российского мусорного оператора

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Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании

Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор».

Данная организация была создана в начале текущего года по указу российского лидера Владимира Путина. Ее основная задача заключается в реализации нацпроекта «Экология». Она также направлена на координирование государственной политики по отношению к сбору и утилизации коммунальных отходов.

С помощью этого оператора планируется также привлечь инвесторов для реализации масштабных проектов по утилизации мусора и его превращению во вторсырье. Буцаев стал гендиректор компании в феврале 2019 года. Ранее он возглавлял «Роснано».

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