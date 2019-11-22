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Мать обвиняют в смерти двоих детей при пожаре в Карсуне

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В Управлении СК РФ по Ульяновской области завершили расследование уголовного дела, связанного с гибелью двоих детей при пожаре. В их смерти обвиняют м

В Управлении СК РФ по Ульяновской области завершили расследование уголовного дела, связанного с гибелью двоих детей при пожаре. В их смерти обвиняют мать.

Инцидент случился 25 июля текущего года в поселке Карсун. По версии следствия, женщина оставила годовалую дочку и трехлетнего сына одних в квартире, заперев дверь и положив на видное место зажигалку. Мальчик начал играть с огнем и случайно поджег предметы мебели. Он и его сестренка впоследствии отравились угарным газом.

В прокуратуре отмечают, что семья, в которой воспитывались погибшие, раньше состояла на учете, так как считалось, что она находится в социально опасном положении. Однако затем ее убрали из списка.

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