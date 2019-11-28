Мама девочки из США с родимым пятном на всё лицо показала результаты проведённой в России операции

Мама американской девочки Луны Феннер несколько месяцев назад прилетела в Краснодар для лечения своей дочери.

У шестимесячной девочки практически на всё лицо огромное родимое пятно, которое не доставляет ребёнку никаких неудобств и на данный момент не является опасным для здоровья. Однако врачи опасаются, что родинка может переродиться в меланому.

В Америке врачи помочь девочке не смогли. Её маме, Кэрол, удалось найти специалиста, который сделал бы операцию за 400 тысяч долларов, но страховая компания отказалась покрывать стоимость операции. В это время с женщиной связался российский врач, сообщивший о новом методе лечения, который в США пока что не применяется.

Во время этого лечения Луне будут сделаны необходимые операции в течение 1-1,5 лет. Первая операция была проведена 8 октября, и недавно Кэрол опубликовала в своём Instagram фотографии своей дочери с полученными результатами. До полноценного результата ещё далеко, но уже сейчас ясно видно, что родинка стала меньше.