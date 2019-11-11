Лебедев написал обращение к Кадырову после его призыва убивать за оскорбление чести

Артемий Лебедев, известный российский дизайнер и блогер, решил обратиться к Рамзану Кадырову, чеченскому лидеру, после его призыва убивать пользователей за оскорбление чести.

По словам Лебедева, он согласен с главой Чечни в том, что существуют вещи, которые стоят выше законов. К ним, например, относятся любовь и жизнь. Он добавил, что законы не идеальны, однако люди пока не придумали ничего лучше, а если правосудие исчезнет, то человечество возвратится в каменный век. Блогер считает, что никакая попранная честь не дает права человеку отнимать жизнь у другого человека, так как она была дана ему богом.

Дизайнер отметил, что настоящие мужчины должны решать возникшие между ними проблемы без крови, а с помощью силы уважение заслужить невозможно. Лебедев также попросил Кадырова держать «своих псов» на привязи.