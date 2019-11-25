Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Лайма Вайкуле на вручении премии «Золотой граммофон» возмутилась тихим аплодисментам

Дата:
Есть видео
На прошедшей 23-й церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» почётная награда была отдана Лайме Вайкуле. Такую статуэтку вруч

На прошедшей 23-й церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» почётная награда была отдана Лайме Вайкуле.

Такую статуэтку вручают артисту, который заслужил всенародную любовь. Когда певица появилась на сцене, зал встретил её аплодисментами, однако Вайкуле осталась недовольна такой встречей.

Как она в шутку сообщила зрителям, они как-то не особо хорошо ей хлопали, словно она не награду получает, а простую пепельницу. После этого зрители исправились и встретили артистку ещё раз, поприветствовав её аплодисментами как следует.

При получении статуэтки Вайкуле выразила благодарность учредителям премии «Русское радио», а также призналась, что подобной награды у неё ещё не было. Также она отметила, что ранее не посещала церемонию «Золотого граммофона» из-за отсутствия у неё свободного времени.

Лайма Вайкуле на вручении премии "Золотой граммофон" возмутилась тихим аплодисментам

Новости по теме:

  1. Анастасия Волочкова получила травму во время купания в ледяной купели
  2. В центре Москвы произошла массовая драка дворников
  3. К началу следующих выходных в Санкт-Петербурге испортится погода

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Китайские СМИ восхитились «непобедимым стрелковым оружием России»

В США рассказали, за сколько дней американская авиация разгромит Россию

Василий Ломаченко отправил в нокаут Хорхе Линареса и стал чемпионом по версии WBA

Структура ФСБ получила возможность блокировать сайты без оглядки на суд и Роскомнадзор

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках