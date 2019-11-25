Лайма Вайкуле на вручении премии «Золотой граммофон» возмутилась тихим аплодисментам

На прошедшей 23-й церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» почётная награда была отдана Лайме Вайкуле.

Такую статуэтку вручают артисту, который заслужил всенародную любовь. Когда певица появилась на сцене, зал встретил её аплодисментами, однако Вайкуле осталась недовольна такой встречей.

Как она в шутку сообщила зрителям, они как-то не особо хорошо ей хлопали, словно она не награду получает, а простую пепельницу. После этого зрители исправились и встретили артистку ещё раз, поприветствовав её аплодисментами как следует.

При получении статуэтки Вайкуле выразила благодарность учредителям премии «Русское радио», а также призналась, что подобной награды у неё ещё не было. Также она отметила, что ранее не посещала церемонию «Золотого граммофона» из-за отсутствия у неё свободного времени.