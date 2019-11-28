Лада Гранта седан и лифтбек — краткий обзор

В 2011 году Lada Granta седан вышла на рынок. Это невероятно популярный автомобиль на территории России. Многие предпочли купить Лада Гранта седан. Поскольку «пятнашки» всем надоели, хочется чего-то свежего, а позволить себе дорогую иномарку может не каждый. Автомобиль действительно превзошел многих отечественных конкурентов, при этом его стоимость была и остается комфортной. В 2014 году происходит важное событие — выходит Гранта с кузовом лифтбек. Поговорим о данных моделях более детально.

Чем интересна Гранта седан

Если говорить о седане, он заработал популярность по объективным причинам:

Это вполне универсальная машина. То есть, ее можно рассматривать как семейную, в то же время вполне рабочую. Например, в сфере такси машина востребованная;

Хороший набор комплектаций. Можно купить как стандарт по скромной стоимости, так и комфортный «люкс», если есть бюджет побольше;

Достаточный дорожный просвет в 16 см. Для российских дорог это хороший показатель;

ТС с достаточно простым салоном — соответственно, комфортным для рослых водителей и пассажиров. Отделка отличается практичностью;

Достаточно вместительный багажник, что большой бонус для путешественников.

И сегодня автомобиль остается востребованным по этим причинам. Рекомендуем посетить сайт дилера Лада в Санкт-Петербурге, если вы рассматриваете машину к покупке и хотите узнать о ней побольше.

О Гранта лифтбек

Что можно сказать о лифтбеке? Очевидно, что производитель зацепился за опыт зарубежных конкурентов, которые также одну модель выпускают с разными кузовами. Есть ли значительные отличия у лифтбека в сравнение с седаном? Безусловно:

Дизайн — если при покупке седана вы замечаете практичность, комфорт, то в случае с лифтбеком бросается в глаза еще и изящный дизайн;

Окраска бамперов в цвет кузова;

Получили новую форму выемки у переднего бампера. Мелочь, но дизайн за счет таких мелочей и становится современным. Оказалось, достаточно сделать новую форму бампера, где предусмотрена ниша для противотуманок, чтобы машина получила несколько новый образ;

В наружных зеркалах сигнал поворота. Также у лифтбека они имеют отличный стиль, положительно влияющий на аэродинамичность;

Расположение номерного знака сзади на двери;

За счет появления свободного места, на бампере расположилась противотуманная оптика;

Большое внимание производитель уделил подбору угла наклона заднего стекла. Как итог, большой бонус к аэродинамике;

На передних дверях есть ограничители. Установлен новый уплотнитель.

Брать первый или второй вариант кузова — выбор исключительно каждого. Необходимо полагаться на свои требования. Оба авто в любом случае заслуживают внимания за счет качества исполнения и цены.