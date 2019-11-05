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Крупные банки отказались принимать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке

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Ряд банков России перестали брать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Так, жалобы на отказ бр

Ряд банков России перестали брать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.

Так, жалобы на отказ брать маткапитал поступают на Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк ВТБ. Также отмечается, что подобной политики придерживаются и Совкомбанк, Райффайзенбанк и МКБ.

Как сообщили представили этих организаций, использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса у них действительно невозможно. Объясняется это позицией застройщиков, которые не желают ждать перевода денежных средств от Пенсионного фонда России. Срок перевода, как правило, затягивается на несколько месяцев.

Впрочем, как сообщил Сбербанк, они могут принять эти деньги, но только с согласия застройщика подождать.

Таким образом, первоначальный взнос в крупные банки должен состоять из собственных денег заёмщика. При этом отмечается, что небольшие банки по-прежнему принимают материнский капитал.

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