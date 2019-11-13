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Телепродюсер Мазор не исключает отмену концертов Максима Галкина

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В своём недавнем выступлении в Новосибирске Максим Галкин допустил высказывание в адрес властей. Как он заявил, на телевидение присутствует цензура &#

В своём недавнем выступлении в Новосибирске Максим Галкин допустил высказывание в адрес властей.

Как он заявил, на телевидение присутствует цензура — некоторые политические темы под запретом, кроме того, одной из основных тем бесед является Украина, что лично ему, да и многим другим жителям России, надоело.

Телевизионный продюсер Леонид Мазор предупредил Галкина, что если он будет разговаривать на политические темы и делать относительно них заявления, то по всей стране могут начать отменять его выступления. Это коснётся не только будущих концертов, но и уже запланированных.

Впрочем, на данный момент Мазор отмечает, что пока что ничего особенно, что могло бы повлиять на выступления, Галкин не сказал, но последствия, тем не менее, могут быть.

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