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Клиенты угнали машину у московского таксиста

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Представители Управления МВД по Москве сообщили о том, что пассажиры угнали машину у таксиста и в настоящее время разыскиваются полицией. Полицейские

Представители Управления МВД по Москве сообщили о том, что пассажиры угнали машину у таксиста и в настоящее время разыскиваются полицией.

Полицейские получили сообщение об угоне сегодня, 30 ноября, в семь часов утра. Согласно словам водителя такси, во время выполнения заказа он решил остановиться на улице Шелепихинская, чтобы посетить магазин. Пока он отсутствовал, один из пассажиров перебрался на водительское сидение и уехал вместе со своим приятелем.

На данный момент времени стражи правопорядка осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти злоумышленников. Они начали проведение плана «Перехват» на территории российской столицы.

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