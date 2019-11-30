Клиенты угнали машину у московского таксиста

Представители Управления МВД по Москве сообщили о том, что пассажиры угнали машину у таксиста и в настоящее время разыскиваются полицией.

Полицейские получили сообщение об угоне сегодня, 30 ноября, в семь часов утра. Согласно словам водителя такси, во время выполнения заказа он решил остановиться на улице Шелепихинская, чтобы посетить магазин. Пока он отсутствовал, один из пассажиров перебрался на водительское сидение и уехал вместе со своим приятелем.

На данный момент времени стражи правопорядка осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти злоумышленников. Они начали проведение плана «Перехват» на территории российской столицы.