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Киану Ривз подтвердил свои отношения с Александрой Грант

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На благотворительный фестиваль в Лос-Анджелесе Киану Ривз пришёл вместе со своей возлюбленной, 46-летней художницей Александрой Грант. Как отмечается,

На благотворительный фестиваль в Лос-Анджелесе Киану Ривз пришёл вместе со своей возлюбленной, 46-летней художницей Александрой Грант.

Как отмечается, обычно на подобные мероприятия Ривз приходит в одиночестве или со своей сестрой. Однако на этот раз он пришёл вместе с Грант, и характер их взаимодействий определённо указал на роман между ними.

Согласно давно появившимся слухам, пара встречается уже не один месяц и даже узаконила свои отношения, но эта информация является неофициальной. Ни Киану, ни Александра свои отношения в настоящее время никак не прокомментировали.

При этом ещё в мае 2019 года Ривз сообщал, что одинок.

По словам знакомых, Киану знаком с художницей уже более восьми лет. В 2011 году актёр попросил у Александры помощи в иллюстрации его первого сборника стихов. Она же работала и над вторым сборником.

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