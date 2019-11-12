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Израиль прогнал подлодку ВМФ России

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В информационном агентстве Ynet сообщают об обнаружении Израилем подлодки ВМФ РФ в своих территориальных водах. Израильские военные потребовали от ее

В информационном агентстве Ynet сообщают об обнаружении Израилем подлодки ВМФ РФ в своих территориальных водах. Израильские военные потребовали от ее экипажа покинуть данную акваторию.

В СМИ отмечают, что данное происшествие случилось около трех месяцев назад. Подводная лодка России плавала в пятнадцати километрах от израильского побережья, в то время как ее территориальные воды заканчиваются на 22-м километре от берега. Военные Израиля тут же вышли на связь с командиром субмарины и потребовали от него покинуть занимаемую территорию.

Подлодка развернулась и отправилась в западную область Средиземного моря. В издании добавляют, что этот маневр, скорее всего, будет иметь долгосрочные последствия для безопасности страны, так как российская субмарина вполне могла успеть собрать разведывательные данные о военной инфраструктуре Израиля.

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