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Ирина Шейк вместе с дочерью отметили Хэллоуин в костюмах Минни Маус

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Ирина Шейк вместе со своей дочерью Леей прогулялись по улицам Нью-Йорка в нарядах Минни Маус. Такой образ был взят для празднования Хэллоуина, который

Ирина Шейк вместе со своей дочерью Леей прогулялись по улицам Нью-Йорка в нарядах Минни Маус.

Такой образ был взят для празднования Хэллоуина, который в Америке отмечают особенно широко. Ирина и Лея были облачены в чёрные костюмы, с красной юбкой в белый горошек, с ушками и бантиком на голове и нарисованными чёрным носом и усиками. Впрочем, в образ модели было добавлено немного сексуальности: полупрозрачная кофта позволяла увидеть нижнее бельё, а юбка была значительно выше колена, демонстрируя ноги Шейк.

Несмотря на то, что Шейк и Брэдли Купер расстались ещё летом, и Лея живёт вместе с матерью, отец по-прежнему принимает активное участие в жизни дочери.

Так, спустя несколько часов Лея уже гуляла вместе с Купером в новом образе — дочь с отцом изображали бабушек, нарядившись в домашнюю одежду и седые парики.

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