Хозяин умер после того, как его лизнула собака

В Германии скончался мужчина, который заразился опасными бактериями от собственной собаки.

Как сообщается, владелец животного поступил в городскую больницу с симптомами, которые напоминали грипп. Через некоторое время вдобавок к ним у мужчины начался сепсис.

Было выяснено, что причиной заражения являются бактерии Capnocytophaga canimorsus. Ими можно заразиться после тесного контакта с инфицированным животным. Вероятнее всего, заражение произошло после того, когда собака лизнула мужчину.

В дальнейшем его здоровье только ухудшалось: появилась сыпь на лице, на ногах — кровоподтёки. Пациент сообщил о нейропатической боли. Начали отказывать органы, остановилось сердце.

Мужчина был реанимирован, но ему стало ещё хуже. Из-за грибковой инфекции в лёгких началась пневмония, затем по телу пациента пошли язвы, развилась гангрена, и произошёл отёк мозга.

Решением родственников мужчина был отключён от аппарата жизнеобеспечения. Таким образом, он скончался спустя 16 дней после госпитализации.