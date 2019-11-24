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Хозяин умер после того, как его лизнула собака

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В Германии скончался мужчина, который заразился опасными бактериями от собственной собаки. Как сообщается, владелец животного поступил в городскую бол

В Германии скончался мужчина, который заразился опасными бактериями от собственной собаки.

Как сообщается, владелец животного поступил в городскую больницу с симптомами, которые напоминали грипп. Через некоторое время вдобавок к ним у мужчины начался сепсис.

Было выяснено, что причиной заражения являются бактерии Capnocytophaga canimorsus. Ими можно заразиться после тесного контакта с инфицированным животным. Вероятнее всего, заражение произошло после того, когда собака лизнула мужчину.

В дальнейшем его здоровье только ухудшалось: появилась сыпь на лице, на ногах — кровоподтёки. Пациент сообщил о нейропатической боли. Начали отказывать органы, остановилось сердце.

Мужчина был реанимирован, но ему стало ещё хуже. Из-за грибковой инфекции в лёгких началась пневмония, затем по телу пациента пошли язвы, развилась гангрена, и произошёл отёк мозга.

Решением родственников мужчина был отключён от аппарата жизнеобеспечения. Таким образом, он скончался спустя 16 дней после госпитализации.

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