HBO ведёт переговоры о съёмках продолжения сериала «Друзья»

В 2019 году знаменитый сериал «Друзья» отметил своё 25-летие.

Многие поклонники хотели бы увидеть полюбившихся героев в продолжении сериала, однако ранее актёры категорически опровергали любую возможность нового сезона, который стал бы 11-м по счёту. Но, согласно последней информации, продолжение всё же может состояться.

Телеканал HBO, как сообщается, ведёт переговоры с Warner Bros. о съёмках продолжения. Главные роли в случае, если сделка состоится, исполнит всё тот же звёздный состав, что и был в оригинальных «Друзьях».

Впрочем, на данный момент сделка находится в зачаточном состоянии и в любой момент может сорваться. Но надежда на новый сезон всё же есть. Сами компании появившуюся информацию на данный момент не прокомментировали.