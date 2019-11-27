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Гоген Солнцев прокомментировал слухи о тяжелой болезни его жены

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Шоумен Гоген Солнцев прокомментировал слухи о том, что его супруга Екатерина Терешкевич якобы страдает от тяжелой болезни. Оказалось, что на данный мо

Шоумен Гоген Солнцев прокомментировал слухи о том, что его супруга Екатерина Терешкевич якобы страдает от тяжелой болезни.

Оказалось, что на данный момент времени бывший участник «Дома-2» находится во Вьетнаме, поэтому не в курсе последних событий. Он добавил, что по отношению к нему и его семьи регулярно всплывают различные сведения, которые не всегда оказываются достоверными. Солнцев отметил, что разберется во всем, как только возвратится в Россию.

В социальных сетях также отмечают, что шоумен сразу же впадает в истерику, как только слышит имя своей жены, однако данная информация не нашла подтверждений. Дело в том, что во время недавней беседы с журналистами он вел себя спокойно и рассудительно.

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