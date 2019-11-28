Где используются беспилотные воздушные судна

21 век — это активное развитие беспилотников. Поговорим об отраслях, где БВС используются. Возможно, пока не столь активно и распространено. Но в ближайшем будущем распространенность данной техники будет только расти. Сегодня уже есть БПЛА российского производства, разработкой которых занимается компания «ZALA AERO».

Где нашли применение беспилотники

1. В структурах МЧС и других спасательных службах

Используя БВС, удается выполнять задачи по профилактике и мониторингу ЧС. Беспилотники помогают искать людей, попавших в зону стихийных бедствий. Также летательная техника позволяет искать пропавших людей по другим причинам. БВС справляется и с задачами по экстренной доставке в область чрезвычайной ситуации. Например, БВС могут доставить медикаменты.

2. Строительная отрасль

БВС позволяют подготавливать проект, планировать работы, следить за выполняемыми задачами. За счет техники идет контроль над соблюдением требований техники безопасности. Например, строительные компании жилых домов используют беспилотную технику, чтобы снимать видео и фото-материал, идущий в дальнейшем потенциальным покупателям квартир, инвесторам и т. д. В целом, обследование местности важно для строительной отрасли. Благодаря снимкам с дронов упрощается процесс разработки 3D-модели объектов. Появляется возможность сравнить, что сейчас есть на самом деле и что указано в плане.

3. Энергетическая отрасль

Протяженность линий электропередачи в РФ невероятно огромная. Цифры в районе более двух с половиной миллионов километров. По понятным причинам требуется периодический мониторинг линейных и высотных объектов. Можно даже отметить весьма экзотические задачи, связанные с БВС и энергетикой. Например, ликвидация мусора, попавшегося на провода ЛЭП.

4. Сфера экологии

Используя БВС, удается максимально эффективно бороться с браконьерами, следить за миграционными путями животных. Беспилотники дают возможность контролировать соблюдение экологического законодательства. Актуальная тема — это мониторинг лесов, столкнувшихся с масштабными пожарами. Людям для мониторинга в таких зонах невероятно опасно находиться.

5. Сельское хозяйство

Беспилотные машины позволяют контролировать деятельность сельскохозяйственного производства. Также БВС могут справляться с химической обработкой посевов гораздо эффективнее и оперативнее, чем люди. В целом, сельскому хозяйству БВС нужны из-за экономической целесообразности

Ознакомиться с моделями БВС можно на сайте производителя беспилотников «ZALA AERO», работающем с 2004 года.