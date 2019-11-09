Гастелума и его тренер Кордейро наказаны за жульничество на взвешивании перед боем UFC

Члены Нью-йоркской атлетической комиссии решили наказать Келвина Гастелума, бойца MMA, и Рафаэля Кордейро, его тренера, за возможную попытку обмана на взвешивании перед турниром UFC 244.

После того как Гастелум встал на весы, он сразу же поднял руки, демонстрируя, что не держится за полотенце, но вскоре к нему подошел тренер, на которого спортсмен начал опираться правым локтем. В итоге боец продемонстрировал вес, который был необходим для участия в грядущем поединке. Однако до этого многие сомневались, что он сможет показать нужное значение.

После изучения этого события специалисты наложили штраф на американца в размере одной тысячи долларов. Кордейро предстоит заплатить двести долларов. Пока они не выплатят эти деньги, им запрещено участвовать в поединках.