Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Флойд Мейвезер сообщил о возобновлении карьеры

Дата:
Флойд Мейвезер, бывший обладатель пяти чемпионских поясов по боксу из США, отметил, что собирается вернуться на ринг в следующем году. За свою професс

Флойд Мейвезер, бывший обладатель пяти чемпионских поясов по боксу из США, отметил, что собирается вернуться на ринг в следующем году.

За свою профессиональную карьеру американский боксер успел поучаствовать в пятидесяти поединках, причем все они завершились его победой. Последний бой американец провел летом 2017 года, в рамках которого смог победить ирландца Конора Макгрегора. В конце прошлого года Мейвезер сообщил, что не планирует продолжать карьеру.

Однако недавно американский спортсмен неожиданно написал на своей страничке в «Инстаграме», что собирается снова выйти на ринг в 2020 году. Всего за день до этого было опубликовано интервью с боксером, в котором тот назвал здоровье своим сокровищем и отметил, что планирует участвовать только в показательных поединках.

Новости по теме:

  1. В Госдуме предложили собрать для Украины «посылку из унитазов»
  2. Спецпредставитель США заявил, что политика Вашингтона в Сирии является законной
  3. Раскрыта личность второго участника расправы над сирийцем

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Минобороны РФ рассказали о действиях сопровождавших Ту-95 пилотов F-22

В Астрахани местный житель справил нужду прямо в урну

Настасья Самбурская поделилась фотографией своих аппетитных ягодиц

Бывшего главу УЕФА Платини задержали по делу о коррупции

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках