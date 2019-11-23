Флойд Мейвезер сообщил о возобновлении карьеры

Флойд Мейвезер, бывший обладатель пяти чемпионских поясов по боксу из США, отметил, что собирается вернуться на ринг в следующем году.

За свою профессиональную карьеру американский боксер успел поучаствовать в пятидесяти поединках, причем все они завершились его победой. Последний бой американец провел летом 2017 года, в рамках которого смог победить ирландца Конора Макгрегора. В конце прошлого года Мейвезер сообщил, что не планирует продолжать карьеру.

Однако недавно американский спортсмен неожиданно написал на своей страничке в «Инстаграме», что собирается снова выйти на ринг в 2020 году. Всего за день до этого было опубликовано интервью с боксером, в котором тот назвал здоровье своим сокровищем и отметил, что планирует участвовать только в показательных поединках.