Джастин Бибер посетил открытие Black Star Burger в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие ресторана Black Star Burger, которое пришли посетить множество жителей города, и даже Джастин Бибер со своей женой Хейли.

Столь знаменитый гость немало взволновал пользователей Сети из России. Тут же начали ходить догадки, какие именно отношения связывают Бибера и владельца Black Star Тимати. Некоторые решили, что они являются друзьями, другие уверены, что за посещение мероприятия Биберу была заплачена солидная сумма – ходили слухи о нескольких миллионах долларов.

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опровергла эти домыслы и сообщила, что Бибер просто зашёл поужинать вместе с семьёй в хороший ресторан и остался очень доволен. А деньги за подобные мероприятия он, по её словам, и вовсе не берет.

Впрочем, по словам некоторых посетителей ресторана в день открытия, у Джастина был весьма скучающий вид, сам он ничего не попробовал, а его жена, сидевшая в уголочке, съела бургер, после чего ей стало нехорошо. Правда, отмечается, что бургеры являются действительно вкусными, и недомогание Хейли могло быть вызвано другим фактором.