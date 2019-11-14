Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Джастин Бибер посетил открытие Black Star Burger в Лос-Анджелесе

Дата:
В Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие ресторана Black Star Burger, которое пришли посетить множество жителей города, и даже Джастин Бибер

В Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие ресторана Black Star Burger, которое пришли посетить множество жителей города, и даже Джастин Бибер со своей женой Хейли.

Столь знаменитый гость немало взволновал пользователей Сети из России. Тут же начали ходить догадки, какие именно отношения связывают Бибера и владельца Black Star Тимати. Некоторые решили, что они являются друзьями, другие уверены, что за посещение мероприятия Биберу была заплачена солидная сумма – ходили слухи о нескольких миллионах долларов.

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опровергла эти домыслы и сообщила, что Бибер просто зашёл поужинать вместе с семьёй в хороший ресторан и остался очень доволен. А деньги за подобные мероприятия он, по её словам, и вовсе не берет.

Впрочем, по словам некоторых посетителей ресторана в день открытия, у Джастина был весьма скучающий вид, сам он ничего не попробовал, а его жена, сидевшая в уголочке, съела бургер, после чего ей стало нехорошо. Правда, отмечается, что бургеры являются действительно вкусными, и недомогание Хейли могло быть вызвано другим фактором.

Джастин Бибер посетил открытие Black Star Burger в Лос-Анджелесе

Новости по теме:

  1. В Ростовской области рыба исчезает с угрожающей скоростью
  2. Жители Курской области массово покидают регион
  3. Adidas прокомментировала проблему с новой формой сборной России

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В США создали видео о последствиях ядерного взрыва возле Белого дома

Американский полковник сообщил, что США «перехитрили» Россию в Сирии

Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

В квартире вице-спикера красноярского Заксобрания найдены предсмертные записки

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках