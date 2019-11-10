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Двое жителей Тихвина задержаны полицией за избиение пенсионера до полусмерти

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В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Тихвина, которые подозреваются в избиении пенсионера до полусмерт

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Тихвина, которые подозреваются в избиении пенсионера до полусмерти.

Вчера, 9 ноября, полицейские Тихвинского района получили сообщение от местной больницы, в котором отмечается, что к ним поступил пожилой мужчина с черепно-мозговой травмой и колото-резанной раной в области груди. Пострадавший сообщил, что его избили на улице Ленинградской.

Работники полиции после проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали двух подозреваемых – ими оказались жители Тихвина в возрасте 64 и 56 лет. В СК РФ по региону возбудили уголовное дело по отношению к мужчинам.

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