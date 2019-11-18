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Друг певицы МакSim показал звезду без фильтров и фотошопа

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Российская исполнительница МакSim оказалась в неловкой ситуации после публикации новой фотографии в Сети. Дело в том, что такой же снимок разместил ее

Российская исполнительница МакSim оказалась в неловкой ситуации после публикации новой фотографии в Сети. Дело в том, что такой же снимок разместил ее друг, но без фотошопа и фильтров.

В результате пользователи смогли увидеть, как на самом деле выглядит звезда в настоящее время. Оказалось, что девушка уменьшила себе щеки, удалила все изъяны на коже и изменила освещение. Поклонники спрашивают у знаменитости, зачем она использовала так много фильтров. Одна из фанаток отметила, что хотела сначала написать, что певица похорошела, а затем заметила оригинальную фотографию.

Снимок, опубликованный другом звезды, также навел поклонников на мысль, что у МакSim снова возникли проблемы со здоровьем. Напомним, что ранее девушка вела себя довольно странно на концерте: имела опухшее лицо и постоянно дергала рукой.

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