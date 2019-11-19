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Доктора предупредили об опасности пуховых одеял

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Врачи предостерегают от покупки легких пуховых одеял. В журнале BMJ был описан случай лечения мужчины среднего возраста, у которого обнаружили тяжелое

Врачи предостерегают от покупки легких пуховых одеял. В журнале BMJ был описан случай лечения мужчины среднего возраста, у которого обнаружили тяжелое воспаление легких. Оно развилось вскоре после покупки пухового одеяла.

43-летний пациент был направлен к пульмонологам после трех месяцев недомогания, усталости и одышки, которые не позволяли ему заниматься даже самыми простыми делами.

Его симптомы ухудшились до такой степени, что он мог стоять или ходить только несколько минут, после чего чувствовал сильную слабость. Его уволили с работы. Он почти ничего не делал, лишь спал целыми днями.

Его расспрашивали о возможных причинах, например, о наличии плесени в ванной комнате, присутствии домашних животных. У мужчины была кошка и собака, но не было птиц. Поэтому врачи решили искать в другом месте.

Мужчина рассказал, что недавно прикупил замену синтетическому одеялу.  Анализы крови выявили антитела к птичьей перовой пыли, а рентгенография грудной клетки показала экзогенный аллергический альвеолит – состояние, при котором альвеолы и дыхательные пути сильно воспаляются в результате чрезмерного иммунного ответа организма на конкретный триггер.

Причиной аллергической реакции стало легкое пуховое одеяло из утиных и гусиных перьев. Они также присутствовали и в подушках больного.

Мужчине назначили курс стероидов, чтобы подавить воспаление, и рекомендовали вернуться к синтетическим постельным принадлежностям. Спустя 12 месяцев его симптомы сошли на нет, а состояние нормализовалось.

Авторы отмечают, что это всего один случай. Но неизвестно, насколько легкие пуховые одеяла могут быть опасны для других, с учетом их хорошей пропускной способности.

Только за первые четыре месяца 2015 года в Великобритании было продано 7 миллионов таких одеял. Многократное воздействие аллергена может привести к необратимому рубцеванию легочной ткани, поэтому важно быстро определить причину альвеолита, подчеркивают врачи.

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