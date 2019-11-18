Дочь Заворотнюк возвратилась в Instagram после длительного молчания

Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии, разместила на своей страничке «Инстаграм» новый пост после длительного молчания. Фанаты считают, что это указывает на улучшение состояния ее матери.

На данный момент времени точно неизвестно, в каком состоянии находится звезда телесериала «Моя прекрасная няня». Вначале врачи и представители российского шоу-бизнеса делали пессимистичные прогнозы, но затем начала появляться информация, что знаменитость пошла на поправку. Члены ее семьи продолжают сохранять молчание, поэтому поклонникам остается лишь следить за их действиями в социальных сетях. К примеру, недавно дочь Заворотнюк разместила фотографию, в которой похвалила свой маникюр.

Пользователи считают, что раз у Анны есть время и настроение ходить по салонам красоты, то это значит, что угрозы жизни ее матери действительно уже нет. Возможно, в скором времени актриса самостоятельно сделать заявление о своем текущем состоянии.