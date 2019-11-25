Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Девочки с мачете устроили потасовку на сеансе «Холодного сердца-2»

Дата:
В кинозале Star City, расположенном в Великобритании, произошла массовая потасовка между подростками. Очевидцы рассказывают, что видели девочек, воору

В кинозале Star City, расположенном в Великобритании, произошла массовая потасовка между подростками. Очевидцы рассказывают, что видели девочек, вооруженных мачете.

Согласно предварительной информации, в драке приняли участие около ста человек, включая девочек в возрасте 13-14 лет. Свидетели случившегося отмечают, что конфликт между подростками начался еще в очереди за попкорном. Вскоре к зданию кинотеатра подъехали двадцать полицейских автомобилей. Стражи правопорядка эвакуировали гражданских, а потом начали разнимать дерущихся. Несколько работников полиции получили различные травмы.

Позднее в Интернете появилось фото подростков, сделанное в кинозале. У одного из них в руках можно увидеть мачете. Полицейские задержали 5 подростков, включая тринадцатилетнюю школьницу. Они подозреваются в нападении на служителей закона. В тот день кинотеатр показывал мультфильм «Холодное сердце-2».

Новости по теме:

  1. Певица пришла на American Music Awards 2019 в пиджаке на голое тело
  2. На Первом канале посмеялись над аварийной посадкой самолета в кукурузном поле
  3. Появились первые отзывы критиков на сериал «Ведьмак»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Норвежская полиция опасается за жизнь пропавшей жены магната

Группа Би-2 записала альбом с симфоническим оркестром

Солнечный свет убивает раковые клетки

На борту летевшего в Хабаровск самолета скончался трехмесячный ребенок

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках