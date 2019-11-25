Девочки с мачете устроили потасовку на сеансе «Холодного сердца-2»

В кинозале Star City, расположенном в Великобритании, произошла массовая потасовка между подростками. Очевидцы рассказывают, что видели девочек, вооруженных мачете.

Согласно предварительной информации, в драке приняли участие около ста человек, включая девочек в возрасте 13-14 лет. Свидетели случившегося отмечают, что конфликт между подростками начался еще в очереди за попкорном. Вскоре к зданию кинотеатра подъехали двадцать полицейских автомобилей. Стражи правопорядка эвакуировали гражданских, а потом начали разнимать дерущихся. Несколько работников полиции получили различные травмы.

Позднее в Интернете появилось фото подростков, сделанное в кинозале. У одного из них в руках можно увидеть мачете. Полицейские задержали 5 подростков, включая тринадцатилетнюю школьницу. Они подозреваются в нападении на служителей закона. В тот день кинотеатр показывал мультфильм «Холодное сердце-2».